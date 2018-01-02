Федерер: было приятно видеть, как свободно Хачанов весь матч выполнял удары

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свою победу над россиянином Кареном Хачановым в матче Кубка Хопмана в Перте со счётом 6:3, 7:6 (10:8).

«Думаю, интенсивность в этой встрече была отличной. Уровень игры также был высок. Карен здорово начал матч, я тоже. Он сразу же стал оказывать давление на меня, а затем мы устроили показательные выступления на подачах на протяжении 45 минут. Тай-брейк прошёл в упорной борьбе. Очень хорошо проводить подобные матчи в начале сезона, оказываться в таких нервных ситуациях, когда пульс начинает учащаться, и ты много потеешь. В этом матче было всё, так что я доволен своим выступлением.

Было приятно видеть, как свободно Хачанов выполнял удары на протяжении всей встречи. Это нелегко. Я помню былые времена, когда, отыгрывая матчбол, я шёл в атаку и мне было всё равно. С возрастом нужно вспоминать о таких моментах, когда ты стремишься атаковать. Карен действовал разнообразно, мне пришлось нелегко.

Я не отношусь к любви публики как к должному. Думаю, именно она и удерживает меня в туре, если честно. Если бы мне пришлось играть на пустых аренах, думаю, страсть бы быстро ушла», — цитирует Федерера официальный сайт турнира.