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Бердых проиграл Штруффу, Троицки — Берреттини в первом круге турнира в Дохе

Теннис

Чешский теннисист Томаш Бердых (3) не сумел пробиться во второй круг турнира в Дохе, проиграв немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 4:6, 6:1, 6:7 (4:7). Матч продолжался 2 часа 8 минут. Томаш 9 раз подал навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Штруфф поспорит победителем матча Паоло Лоренци (Италия) — Гаэль Монфис (Франция, WC).

Доха. Мужчины. Первый круг
Аляж Бедене (Великобритания) — Малек Жазири (Тунис, WC) — 7:5, 6:1.
Маттео Берреттини (Италия, Q) — Виктор Троицки (Сербия) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.
Стефано Травалья (Италия, Q) — Джабор Аль-Мутава (Катар, WC) — 6:1, 6:2.

Доха 2018. 1-й круг
02 января 2018 года, вторник. 18:45 МСК
Томаш
Бердых
Ян-Леннард
Штруфф
4:6 6:1 6:7
Доха 2018. 1-й круг
02 января 2018 года, вторник. 18:30 МСК
Аляж
Бедене
Малек
Жазири
7:5 6:1
Доха 2018. 1-й круг
02 января 2018 года, вторник. 18:35 МСК
Виктор
Троицки
Маттео
Берреттини
6:4 6:7 4:6
Доха 2018. 1-й круг
02 января 2018 года, вторник. 20:15 МСК
Джабор
Аль-Мутава
Стефано
Травалья
1:6 2:6
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