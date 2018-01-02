Бердых проиграл Штруффу, Троицки — Берреттини в первом круге турнира в Дохе

Чешский теннисист Томаш Бердых (3) не сумел пробиться во второй круг турнира в Дохе, проиграв немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 4:6, 6:1, 6:7 (4:7). Матч продолжался 2 часа 8 минут. Томаш 9 раз подал навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Штруфф поспорит победителем матча Паоло Лоренци (Италия) — Гаэль Монфис (Франция, WC).

Доха. Мужчины. Первый круг

Аляж Бедене (Великобритания) — Малек Жазири (Тунис, WC) — 7:5, 6:1.

Маттео Берреттини (Италия, Q) — Виктор Троицки (Сербия) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Стефано Травалья (Италия, Q) — Джабор Аль-Мутава (Катар, WC) — 6:1, 6:2.