Бенчич: я хотела сама вернуться на прежние позиции, не обращаясь за «уайлд-кард»

Швейцарка Белинда Бенчич поделилась впечатлениями от победы над россиянкой Анастасией Павлюченковой в матче Кубка Хопмана в Перте со счётом 6:1, 3:6, 6:3.

«Мы показали очень хороший теннис. Это было нелегко, мы обе нервничали, выступая перед такой большой аудиторией.

Я хотела сама вернуться на прежние позиции, не обращаясь за «уайлд-кард» на крупные турниры и не проигрывая на ранних стадиях. Я очень хотела улучшить своё положение в рейтинге и почувствовать уверенность в своих силах», — цитирует Бенчич официальный сайт турнира.

Белинда одержала 20-ю победу подряд в одиночном разряде и в рейтинге WTA занимает 74-ю строчку.