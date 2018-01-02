Томлянович: по итогам матча с Контой мне грустить не о чем

Хорватка Айла Томлянович прокомментировала своё поражение от британки Йоханны Конты во втором круге турнира в Брисбене со счётом 6:4, 1:6, 4:6.

«Думаю, я отлично сыграла в первом круге. Пожалуй, я даже больше нервничала в той встрече, так как это была первая игра. Я ожидала, что в матче с Йоханной смогу сыграть хорошо, потому что отлично поработала на тренировках. В последние пару месяцев я одержала несколько прекрасных побед, далеко проходила по турнирным сеткам, пусть даже уровень этих турниров был не такой, как здесь.

Мне не о чем грустить. Я расстроена, потому что хотела победить и мне нравится выступать здесь. Но в целом я довольна своей нынешней игрой. Надеюсь, я буду здорова и дальше», — цитирует Томлянович официальный сайт тура.