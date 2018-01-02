В Химках состоялась церемония открытия TE1 O1 Properties Christmas Cup U14

31 декабря на проходящем в Академии Александра Островского в Химках TE1 O1 Properties Christmas Cup 2018 U14 определились победители квалификации. В частности, «академик» Алина Костина в финале отборочных соревнований проиграла Елизавете Крохиной — 2:6, 3:6.



На центральном корте сегодня состоялось всего два запуска: полуфиналист апрельского РТТ Khimki Junior Open среди 12-летних Амирхамза Насридинов переиграл Марка Архирейского – 6:3, 7:6 (7:1). Во втором поединке Елизавета Стронгина одержала уверенную победу над Яной Ястребовой – 6:3, 6:1.

Затем состоялось открытие турнира и прошла регистрация игроков основы O1 Properties Christmas Cup 2018. На церемонии открытия с приветственным словом выступили генеральный директор академии, директор турнира Роман Орлач, учредитель Александр Островский, вице-президент ФТР Владимир Лазарев, а также избранный в этом году на должность президента Tennis Europe Владимир Дмитриев. В заключение выступила главный судья соревнований Мадина Алимова, которая также, поприветствовав и поздравив участников, официально объявила TE1 O1 Properties Christmas Cup 2018 U14 открытым, сообщает пресс-релиз организаторов.