Эдмунд: во 2-м и 3-м сетах матча с Шаповаловым я стал подавать гораздо лучше

Британец Кайл Эдмунд прокомментировал свою победу в первом круге турнира в Брисбене над канадцем Денисом Шаповаловым со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4.



«Никогда не знаешь, чего ожидать от первого матча в году. Я очень рад, что сумел пройти дальше. Приятно, что сделал это в упорной борьбе. Важно было демонстрировать хороший теннис под давлением. Очень рад, что сумел обыграть Дениса Шаповалова. У меня не всё складывалось удачно, но я продолжал двигаться дальше. Во втором и третьем сетах я стал подавать гораздо лучше и в целом чувствовал себя комфортнее на корте», — цитирует Эдмунда официальный сайт тура.

18 эйсов не спасли Шаповалова от поражения в матче с Эдмундом в Брисбене