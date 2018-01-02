Пелья отыграл подачу на матч и одолел Рамос-Виньоласа на турнире в Дохе

Испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас (4) не сумел пробиться во второй круг турнира в Дохе, в трёх партиях проиграв представителю Аргентины Гидо Пелье со счётом 6:2, 5:7, 5:7. Продолжительность поединка составила 2 часа 16 минут. Альберт 10 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка. При счёте 4:5 в третьем сете Гидо отыграл подачу на матч.



За выход в четвертьфинал соревнований Пелья поспорит с представителем Италии Стефано Травальей (Q).