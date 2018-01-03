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Монфис одолел Лоренци и сыграет со Штруффом на турнире в Дохе

Теннис

Французский теннисист Гаэль Монфис (WC) пробился во второй круг турнира в Дохе, в трёх партиях одолев представителя Италии Паоло Лоренци со счётом 6:3, 3:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут. Гаэль 7 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Дохе 31-летний уроженец Парижа поспорит с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом. Турнир завершится 6 января.

Доха 2018. 1-й круг
02 января 2018 года, вторник. 22:20 МСК
Паоло
Лоренци
Гаэль
Монфис
3:6 6:3 4:6
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