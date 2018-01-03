Возняцки и Стрыцова пробились в четвертьфинал турнира в Окленде

Датчанка Каролина Возняцки (1) вышла в четвертьфинал турнира в Окленде. В матче второго круга первая сеяная разгромила представительницу Хорватии Петру Мартич — 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 53 минуты, за которые Каролина подала 6 эйсов и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету Мартич 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал Возняцки поспорит с американкой Софьей Кенин (WC). Во втором круге 19-летняя уроженка Москвы обыграла ещё одну представительницу США Варвару Лепченко со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

Также в четвертьфинал пробились чешка Барбора Стрыцова (3) и Се Шувэй из Китайского Тайбэя. Стрыцова в матче второго круга справилась со шведской теннисисткой Юханной Ларссон — 6:1, 6:7 (3:7), 6:2, а Се Шувэй обыграла бельгийку Исалин Бонавентюр (Q) — 6:4, 6:3.