Свитолина разгромила Конюх и сыграет с Контой в 1/4 финала турнира в Брисбене

Украинка Элина Свитолина (3) во втором круге турнира в Брисбене разгромила хорватку Ану Конюх со счётом 6:3, 6:1. Поединок продолжался 1 час 4 минуты. 23-летняя уроженка Одессы, занимающая шестое место в рейтинге WТА, исполнила 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку, отыграла 4 брейк-пойнта из 5 и сделала 5 брейков. За выход в полуфинал Свитолина поспорит с британкой Йоханной Контой (5).

Также в четвертьфинал соревнований вышла белоруска Александра Саснович (Q), переигравшая эстонку Анетт Контавейт, — 1:6, 7:6, 6:3.