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Свитолина разгромила Конюх и сыграет с Контой в 1/4 финала турнира в Брисбене

Теннис

Украинка Элина Свитолина (3) во втором круге турнира в Брисбене разгромила хорватку Ану Конюх со счётом 6:3, 6:1. Поединок продолжался 1 час 4 минуты. 23-летняя уроженка Одессы, занимающая шестое место в рейтинге WТА, исполнила 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку, отыграла 4 брейк-пойнта из 5 и сделала 5 брейков. За выход в полуфинал Свитолина поспорит с британкой Йоханной Контой (5).

Также в четвертьфинал соревнований вышла белоруска Александра Саснович (Q), переигравшая эстонку Анетт Контавейт, — 1:6, 7:6, 6:3.

Брисбен (ж) 2018. 2-й круг
03 января 2018 года, среда. 06:00 МСК
Ана
Конюх
Элина
Свитолина
3:6 1:6
Брисбен (ж) 2018. 2-й круг
03 января 2018 года, среда. 04:00 МСК
Анетт
Контавейт
Александра
Саснович
6:1 6:7 3:6
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