Кирьос переиграл Эбдена и встретится с Долгополовым в 1/4 финала в Брисбене

Австралиец Ник Кирьос (3) во втором круге турнира в Брисбене переиграл своего соотечественника Мэттью Эбдена со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 12 минут. Ник 13 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки, отыграл оба брейк-пойнта и выиграл 2 гейма на подаче соперника. Мэттью записал себе в актив 11 эйсов при 2 двойных.

Следующим оппонентом Кирьоса станет украинец Александр Долгополов, уверенно взявший верх над аргентинцем Орасио Себальосом со счётом 6:1, 6:2.