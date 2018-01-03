Диктор на стадионе в Брисбене исковеркал фамилию Шаповалова

Диктор на арене в Брисбене ошибся, объявляя выход на корт канадца Дениса Шаповалова перед матчем первого круга с британцем Кайлом Эдмундом.

«Достаточно близко», — написал Шаповалов на своей странице в сети «Твиттер», опубликовав видео забавного момента.

Посмотреть ролик можно в «твиттере» Шаповалова.

Напомним, что 18-летний уроженец Тель-Авива, проживающий в Онтарио, потерпел поражение от Эдмунда со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 4:6. За выход в четвертьфинал британец 4 января поспорит с корейцем Чхун Хёном.