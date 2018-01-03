Рублёв: хочу сыграть на Итоговом турнире АТР в ближайшие несколько лет

Россиянин Андрей Рублёв рассказал о задачах на предстоящий сезон.

«Главная цель — быть стабильнее. Вкус побед над Гоффеном, Димитровым, Бердыхом и Соком был приятным, но быстро исчез, потому что 2017 год закончился, а главное, я понял, что они находятся в топ-10 и топ-20, так как показывают стабильно высокие результаты в течение всего сезона. Я хочу играть хорошо каждую неделю. Я воспринимал те победы не как шаг вверх по карьерной лестнице, а скорее как отдельные успешные матчи на конкретных турнирах.

Этот период очень важен для моей карьеры и жизни в целом, потому что сейчас я закладываю фундамент для будущего. В межсезонье мы много работали над моими слабыми сторонами. Конечно, цель подниматься в рейтинге как можно выше всегда присутствует. В ближайшие несколько лет я хочу квалифицироваться на Итоговый чемпионат АТР. Тренеры считают, что я на это способен, а я им полностью доверяю. На данный момент я не испытываю никакого давления и не боюсь не достичь поставленных целей", — приводит слова Рублёва официальный сайт АТР.