Карловский вышел в четвертьфинал челленджера в Бангкоке

Россиянин Евгений Карловский (Q) во втором круге турнира серии «челленджер» в Бангкоке с призовым фондом $ 50 тыс. победил Джейсона Юна из Тайваня со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. 23-летний москвич, занимающий 326-е место в рейтинге АТР, исполнил 4 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки, реализовал 3 брейк-пойнта из 10 и проиграл 1 гейм на своей подаче.

Следующим соперником Карловского станет словенец Блаж Рола, переигравший во втором круге на двух тай-брейках итальянца Андреа Арнабольди.