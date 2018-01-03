Волгапкина за 3 часа 41 минуту победила Панкратек на «Рождественском кубке»

Во вторник, 2 января, в Химках прошёл второй день международного юношеского турнира «Рождественский кубок» среди игроков не старше 14 лет.

Россиянка Кристина Волгапкина (2) за 3 часа 41 минуту победила Анну Панкартек из Чехии со счётом 6:4, 4:6, 7:5. София Зуева проиграла сербке Фатме Идризович (10) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 1:6. Встреча продолжалась 3 часа 35 минут. Анна Васильева уступила болгарке Стелле Пеевой — 4:6, 4:6.



Среди юношей россиянин Максим Донцов победил португальца Дього Мораиша со счётом 6:3, 6:3. Прошлогодний победитель турнира и лидер посева нынешних соревнований россиянин Михаил Горохов разгромил своего соотечественника Павла Петрова со счётом 6:1, 6:1, а вот Константин Жжёнов, посеянный вторым, уступил корейцу Кан Гунуку — 4:6, 2:6.