Свитолина: довольна тем, как справилась со сложными ударами Конюх

Украинка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от победы над хорваткой Аной Конюх со счётом 6:3, 6:1 во втором круге турнира в Брисбене.

«Это был хороший матч. Я ожидала тяжёлой борьбы в игре с Аной. Довольна тем, как справилась с несколькими сложными ударами соперницы.

Я всегда с удовольствием приезжаю в Брисбен, мне нравится местная публика и условия игры здесь. Я провела несколько трудных матчей в Брисбене ранее, они всегда будут для меня особенными. Когда я выхожу на этот корт, то всегда заряжена и готова к игре.

Надеюсь, я прибавила за межсезонье. Я стараюсь упорно работать и быть сконцентрированной на каждом матче, чтобы показывать свой лучший теннис и бросать себе новые вызовы", — приводит слова Свитолиной официальный сайт WТА.