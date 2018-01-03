Халеп вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне, проиграв сет Инъин Дуань

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп (1) во втором круге турнира в Шэньчжэне переиграла китаянку Инъин Дуань со счётом 3:6, 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. 26-летняя уроженка Констанцы дважды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 8 и проиграла 2 гейма на своей подаче. Инъин Дуань сделала 4 эйса при 4 двойных.

В четвертьфинале Халеп сыграет с белоруской Ариной Соболенко, разгромившей Данку Ковинич из Черногории. Матч пройдёт в пятницу, 5 января.