Шарапова: пока не знаю, покажут ли меня в фильме «8 подруг мисс Оушен»

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала об участии в съёмках фильма «8 подруг мисс Оушен», премьера которого состоится ближайшим летом.



«Моя роль очень маленькая. Пока даже не знаю, увидите ли вы меня на экране, но я участвовала в съёмках. Заранее сложно сказать, оставят твои сцены или вырежут, но мне было приятно откликнуться на это предложение и поработать с режиссёром Гэри Россом. Меня окружали талантливые люди, и опыт получился необычным. Я оказалась в очень непривычной обстановке, и мне нравится быть частью чего-то подобного. Ещё не видела трейлера и уж точно не смотрела фильма. Наверное, посмотрю его одновременно с вами, тогда и узнаем, добралась ли я до больших экранов. Но меня включили в титры, так что это хороший старт», — приводит слова Шараповой Tennis World USA.