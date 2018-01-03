Кар. Плишкова разгромила Беллис во 2-м круге турнира в Брисбене

Чешка Каролина Плишкова (2) во втором круге турнира в Брисбене разгромила американку Катрин Беллис со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность встречи составила всего 53 минуты. 25-летняя уроженка Лоуни, занимающая четвёртое место в рейтинге WТА, исполнила 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 5 брейк-пойнтов из 9 и не проиграла ни гейма на своей подаче. Её оппонентка сделала 2 эйса при 3 двойных.

В четвертьфинале соперницей Плишковой станет эстонка Кайя Канепи (Q), одолевшая украинку Лесю Цуренко со счётом 6:4, 6:3.