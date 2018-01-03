Победы Свитолиной и Кар. Плишковой в видеообзоре 2-го круга турнира в Брисбене

В Брисбене определились все четвертьфиналистки турнира WТА. Чешка Каролина Плишкова разгромила во втором круге американку Катрин Беллис, украинка Элина Свитолина (3) взяла верх над хорваткой Аной Конюх, британка Йоханна Конта (5) одолела хорватку Айлу Томлянович, а испанка Гарбинье Мугуруса не доиграла поединок с сербкой Александрой Крунич.

Посмотреть видеообзор матча Беллис — Плишкова можно на «Чемпионате».

Посмотреть видеообзор матча Конюх — Свитолина можно на «Чемпионате».

Посмотреть видеообзор матча Конта — Томлянович можно на «Чемпионате».

Посмотреть видеообзор матча Мугуруса — Крунич можно на «Чемпионате».