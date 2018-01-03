Четвертьфинал турнира в Шэньчжэне Шарапова — Дияс начнётся 4 января в 8:30 мск

Организаторы турнира в Шэньчжэне опубликовали расписание игрового дня четверга, 4 января. Россиянка Мария Шарапова в четвертьфинале сыграет с Зариной Дияс из Казахстана. Поединок пройдёт вторым запуском и начнётся сразу после матча между румынкой Ириной-Камелией Бегу (4) и венгеркой Тимей Бабош (8), который стартует в 7:00 по московскому времени. Таким образом, встреча Шараповой и Дияс начнётся ориентировочно в 8:30 мск.

В полуфинале победительница этого противостояния сыграет с лучшей теннисисткой в чешском противостоянии между Кристиной Плишковой и Катержиной Синяковой (6).