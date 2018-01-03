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Рублёв победил Вердаско и вышел в четвертьфинал турнира в Дохе

Теннис

Россиянин Андрей Рублёв во втором круге турнира в Дохе оказался сильнее испанца Фернандо Вердаско (7) со счётом 6:4, 3:6, 6:4. Поединок продолжался 1 час 57 минут. 20-летний москвич, занимающий 39-ю позицию в рейтинге АТР, трижды подал навылет и допустил 9 двойных ошибок, а его оппонент исполнил 12 эйсов при 5 двойных. Оба теннисиста сделали по 4 брейка.

Следующим соперником Рублёва станет хорват Борна Чорич, уверенно переигравший грузина Николоза Басилашвили со счётом 6:1, 6:3. Ещё одним четвертьфиналистом стал испанец Фелисьяно Лопес (8).

Доха 2018. 2-й круг
03 января 2018 года, среда. 15:45 МСК
Фернандо
Вердаско
Андрей
Рублёв
4:6 6:3 4:6
Доха 2018. 2-й круг
03 января 2018 года, среда. 15:40 МСК
Николоз
Басилашвили
Борна
Чорич
1:6 3:6
Доха 2018. 2-й круг
03 января 2018 года, среда. 15:45 МСК
Фелисьяно
Лопес
Мирза
Башич
4:6 6:7
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