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Тим обыграл Бедене во втором круге турнира в Дохе

Теннис

Австриец Доминик Тим (1) во втором круге турнира в Дохе переиграл словенца Аляжа Бедене со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. 24-летний уроженец Винер-Нойштадта, занимающий пятое место в рейтинге АТР, исполнил 9 эйсов, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 12 брейк-пойнтов из 15 и проиграл 1 гейм на своей подаче.

Следующим оппонентом Тима станет либо француз Ришар Гаске (5), либо грек Стефанос Циципас (Q). В четвертьфинал вышли также немец Петер Гоёвчик и аргентинец Гидо Пелья.

Доха 2018. 2-й круг
03 января 2018 года, среда. 18:00 МСК
Доминик
Тим
Аляж
Бедене
7:5 6:4
Доха 2018. 2-й круг
03 января 2018 года, среда. 18:30 МСК
Стефано
Травалья
Гидо
Пелья
6:7 3:6
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