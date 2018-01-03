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Андерсон вышел в 1/4 финала турнира в Пуне, где сыграет с Кукушкиным

Теннис

Вторая ракетка турнира в Пуне южноафриканец Кевин Андерсон начал выступление со второго круга, где переиграл бразильца Тьягу Монтейро (Q). Южноамериканец снялся при счёте 7:6 (7:4), 3:2 в пользу Кевина.

В четвертьфинале 31-летний уроженец Йоханнесбурга, занимающий 14-е место в рейтинге АТР, сыграет с казахстанцем Михаилом Кукушкиным (7), одолевшим серба Ласло Джере со счётом 7:5, 7:6 (7:5). Поединок продолжался 1 час 54 минуты.

Матч между Андерсоном и Кукушкиным за право сыграть в полуфинале пройдёт в четверг, 4 января.

Пуна 2018. 2-й круг
03 января 2018 года, среда. 18:35 МСК
Тьяго
Монтейро
Кевин
Андерсон
6:7 2:3 Rt
Пуна 2018. 2-й круг
03 января 2018 года, среда. 15:30 МСК
Михаил
Кукушкин
Ласло
Джере
7:5 7:6
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