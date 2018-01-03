Андерсон вышел в 1/4 финала турнира в Пуне, где сыграет с Кукушкиным

Вторая ракетка турнира в Пуне южноафриканец Кевин Андерсон начал выступление со второго круга, где переиграл бразильца Тьягу Монтейро (Q). Южноамериканец снялся при счёте 7:6 (7:4), 3:2 в пользу Кевина.

В четвертьфинале 31-летний уроженец Йоханнесбурга, занимающий 14-е место в рейтинге АТР, сыграет с казахстанцем Михаилом Кукушкиным (7), одолевшим серба Ласло Джере со счётом 7:5, 7:6 (7:5). Поединок продолжался 1 час 54 минуты.

Матч между Андерсоном и Кукушкиным за право сыграть в полуфинале пройдёт в четверг, 4 января.