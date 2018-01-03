Халеп точно останется первой ракеткой мира до Открытого чемпионата Австралии

Румынка Симона Халеп во втором круге турнира в Шэньчжэне победила китаянку Инъин Дуань со счётом 3:6, 6:1, 6:2. Этот успех гарантировал 26-летней уроженке Констанцы первое место в рейтинге WТА как минимум до 29 января, когда будет опубликована новая версия рейтинга, с учётом выступления спортсменок на Открытом чемпионате Австралии.

«Не думаю о рейтинге и Australian Open, я просто делаю привычные вещи и стараюсь играть на максимуме в каждом матче. Сейчас я полностью сосредоточена на четвертьфинале», — приводит слова Халеп официальный сайт WТА.