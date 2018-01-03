Джокович сыграет на двух выставочных турнирах перед Australian Open

12-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» серб Новак Джокович перед стартом Открытого чемпионата Австралии примет участие в двух выставочных соревнованиях, сообщает официальный сайт спортсмена. 30-летний белградец с 10 по 12 января выступит на традиционном выставочном турнире в Куйонге, а вечером 10 января сыграет на Tie Break Tens на корте «Маргарет Корт» в Мельбурне.

Напомним, в начале текущего сезона Джокович снялся с выставочного турнира в Абу-Даби и соревнований АТР в Дохе из-за травмы.