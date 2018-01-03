Возняцки: я определённо предпочитаю быстрые матчи

Датчанка Каролина Возняцки поделилась впечатлениями от уверенной победы над хорваткой Петрой Мартич со счётом 6:2, 6:2 во втором круге турнира в Окленде.

«Были периоды, которыми я очень довольна. Местами допускала ошибки, но в целом показала теннис высокого уровня и смогла справиться с сопротивлением мощной теннисистки с хорошей подачей. Я здорово вводила мяч в игру и отлично принимала.

Мы разговаривали с Барборой Стрыцовой, которая проводит здесь долгие, трёхсетовые матчи. Она пошутила, что чем старше становится, тем больше времени проводит на корте. Я сказала: „Может, тебе было мало межсезонья, поэтому ты хочешь больше практики?“ Я же рада, что пока получается выигрывать достаточно быстро. Я определённо предпочитаю такие матчи, — приводит слова Возняцки официальный сайт WТА.