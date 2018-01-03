Радваньска: несколько раз Таунсенд меня по-настоящему удивила

Полька Агнешка Радваньска, одолевшая во втором круге турнира в Окленде американку Тейлор Таунсенд со счётом 6:3, 7:5, прокомментировала ход встречи.

«Думаю, это был отличный матч для нас обеих. Она совершила несколько невероятных ударов, доставая мяч буквально из ниоткуда. Тейлор много раз меня по-настоящему удивила, но я рада, что смогла победить в двух сетах. В таких матчах, с множеством подъёмов и спадов, брейк-пойнтов, важно не думать о прошедших розыгрышах, а продолжать играть. Это мне сегодня удалось», — приводит слова Радваньской официальный сайт WТА.