Тим: думаю, мне удался отличный старт 2018 года

Австриец Доминик Тим, обыгравший во втором круге турнира в Дохе словенца Аляжа Бедене со счётом 7:5, 6:4, оценил свою игру в отчётной встрече.

«Матч получился трудным, как я и ожидал. Рад, что смог победить в двух партиях. Думаю, это отличный старт нового года. Хорошо, когда ты должен бороться и работать ради победы. Я уже прошёл через много сложных ситуаций, которые помогут мне в будущем», — приводит слова Тима официальный сайт АТР.

Следующим соперником Тима станет грек Стефанос Циципас (Q), одолевший француза Ришара Гаске (5).