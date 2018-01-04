Димитров, А. Зверев, Гоффен, Вавринка, Рублёв, Хачанов выступят в Роттердаме

Опубликован заявочный лист на турнир категории ATP 500 в Роттердаме. Среди участников будут четыре игрока топ-10: Григор Димитров, Александр Зверев, Давид Гоффен и Стэн Вавринка. Также на турнир должны приехать его действующий чемпион Жо-Вильфрид Цонга, Люка Пуи, Томаш Бердых, Ник Кирьос, Ришар Гаске, Давид Феррер и многие другие.



Из российских теннисистов в основную сетку попали Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Даниил Медведев стоит четвёртым в списке ожидания. Евгений Донской предпочёл отправиться на турнир в Нью-Йорке, где он прошёл в основу.