Павлюченкова проиграла Осаке в матче Кубка Хопмана на тай-брейке третьего сета

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла третий одиночный матч из трёх на Кубке Хопмана. После поражений от американки Коко Вандевей и швейцарки Белинды Бенчич Анастасия уступила японке Наоми Осаке — 4:6, 6:3, 6:7 (5:7).



Поединок продолжался 2 часа 17 минут. Осака выполнила 8 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и использовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету Павлюченковой 5 подач навылет, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.



К этому моменту и Россия, и Япония уже потеряли все шансы выйти в финал Кубка Хопмана. В этой группе путёвку в финальный матч в очном противостоянии оспорят Швейцария и США.