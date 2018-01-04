Около 9:00 по московскому времени на турнире категории WTA International в Шэньчжэне (Китай) начнётся четвертьфинальный поединок между россиянкой Марией Шараповой и представительницей Казахстана Зариной Дияс. Этот матч поставлен вторым запуском на центральном корте после игры румынки Ирины Бегу с венгеркой Тимей Бабош.

По личным встречам Мария ведёт со счётом 2-0. Она выигрывала у Зарины в третьем круге Australian Open — 2015 и в четвёртом раунде Уимблдона в том же году — оба раза в двух партиях.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Дияс в Шэньчжэне.



Соперница победительницы этого матча по полуфиналу определится в чешском дерби между Катержиной Синяковой (6) и Кристиной Плишковой.