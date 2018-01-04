Нисикори снялся с Australian Open

Японец Кей Нисикори, уже возобновивший плотные тренировки после травмы, принял решение не выступать на Australian Open. Ранее Кей снялся с турниров в Брисбене и в Сиднее.



«Моё восстановление идёт хорошо, но я просто не готов на 100 процентов к тому, чтобы вернуться и сразу играть матчи в пятисетовом формате», — сказал Нисикори.



Несмотря на отказ от австралийского турнира «Большого шлема», Нисикори попросил «уайлд-кард» на челленджер в Далласе, который пройдёт во время второй недели Australian Open.

«Каждое утро я просыпаюсь с надеждой, что мне стало лучше» Сезон-2018 не успел начаться, а ряды травмированных стремительно множатся.