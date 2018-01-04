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Хачанов сравнял счёт в матче команд России и Японии на Кубке Хопмана

Теннис

Российский теннисист Карен Хачанов в двух сетах выиграл у японца Юити Сугиты в матче группы В на Кубке Хопмана со счётом 6:4, 6:2. Хачанов 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку, на счету Сугиты 3 эйса.

Счёт в матче сборных России и Японии стал 1-1, так как в первой встрече Анастасия Павлюченкова уступила Наоми Осаке — 4:6, 6:3, 6:7 (5:7).

К этому моменту и Россия, и Япония уже потеряли все шансы выйти в финал Кубка Хопмана. В этой группе путёвку в финальный матч в очном противостоянии оспорят Швейцария и США.

Кубок Хопмана 2018. Группа В
04 января 2018 года, четверг. 07:30 МСК
Юити
Сугита
Карен
Хачанов
4:6 2:6
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