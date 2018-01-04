Россия обыграла Японию на Кубке Хопмана

Российская команда в составе Анастасии Павлюченковой и Карена Хачанова одержала победу над командой Японии в своём заключительном матче в группе В на Кубке Хопмана, который проходит в Перте, со счётом 2:1. После одиночных встреч счёт был равным 1-1, а в парном матче Павлюченкова и Хачанов отдали Наоми Осаке и Юити Сугите всего один гейм, выиграв со счётом 4:1, 4:0.

И Россия, и Япония ещё до матча потеряли все шансы выйти в финал Кубка Хопмана. В этой группе путёвку в финальный матч в очном противостоянии оспорят Швейцария и США.

