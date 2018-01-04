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Россия обыграла Японию на Кубке Хопмана

Теннис

Российская команда в составе Анастасии Павлюченковой и Карена Хачанова одержала победу над командой Японии в своём заключительном матче в группе В на Кубке Хопмана, который проходит в Перте, со счётом 2:1. После одиночных встреч счёт был равным 1-1, а в парном матче Павлюченкова и Хачанов отдали Наоми Осаке и Юити Сугите всего один гейм, выиграв со счётом 4:1, 4:0.

И Россия, и Япония ещё до матча потеряли все шансы выйти в финал Кубка Хопмана. В этой группе путёвку в финальный матч в очном противостоянии оспорят Швейцария и США.

Кубок Хопмана 2018. Группа В
04 января 2018 года, четверг. 09:20 МСК
Наоми
Осака
Юити
Сугита
Анастасия
Павлюченкова
Карен
Хачанов
1:4 0:4
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