Маррей снялся с Открытого чемпионата Австралии

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей снялся с первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Австралии. Маррей ещё не оправился от травмы бедра, из-за которой не играл в официальных матчах с четвертьфинала Уимблдона-2017. Проведя по договорённости один сет выставочного матча в Абу-Даби на минувшей неделе, Маррей решил сосредоточиться на дальнейшей реабилитации.

«К сожалению, я не буду играть в этом году в Мельбурне, так как пока не готов соревноваться. Я лечу домой, чтобы тщательно обдумать все варианты дальнейшего развития ситуации. Я благодарен всем за слова поддержки и надеюсь вернуться на корт в ближайшее время», — приводит слова Маррея Reuters.