Шарапова: самое важное, что у меня будет новый матч

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала выход в полуфинал турнира в Шэньчжэне после победы в четвертьфинале над Зариной Дияс из Казахстана со счётом 6:3, 6:3.

«Я не показала сегодня своего лучшего тенниса, так что мне ещё есть в чём прибавлять. Но я рада, что победила и сумела пройти дальше, самое важное, что у меня будет новый матч. Мне кажется, что в Китае я отлично играю. На втором турнире подряд в этой стране я дохожу до полуфинала, мне это очень нравится», — сказала Шарапова в интервью на корте по окончании матча.

За выход в финал Шарапова сыграет с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия, 6) — Кристина Плишкова (Чехия).