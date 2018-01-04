Мугурусе предоставили «уайлд-кард» на турнир в Сиднее

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, которая не смогла доиграть матч второго круга турнира в Брисбене с сербкой Александрой Крунич из-за судорог в икроножной мышце, попросила у организаторов «уайлд-кард» на турнир в Сиднее и получила приглашение, сообщает пресс-служба WTA.

Вторая ракетка мира и победительница Уимблдона-2017 усилит звёздный состав соревнований, где выступят Елена Остапенко из Латвии, американки Винус Уильямс и Слоан Стивенс, немка Анжелика Кербер и британка Йоханна Конта.

Из россиянок в турнире примут участие Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина и Дарья Касаткина.