Эдмунд, Истомин и Харрисон вышли в четвертьфинал турнира в Брисбене

Британец Кайл Эдмунд вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене. В матче второго круга Эдмунд в трёх сетах обыграл Чхун Хёна из Южной Кореи со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 6:4. Матч продолжался 2 часа 38 минут. Эдмунд 12 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету Чхун Хёна 11 эйсов, 1 ошибка на подаче и 2 брейка.

В других матчах Денис Истомин из Узбекистана одержал победу над американцем Джаредом Доналдсоном со счётом 7:6 (7:5), 6:2, а американец Райан Харрисон одолел немца Янника Ханфмана — 6:7 (5:7), 6:4, 6:2.