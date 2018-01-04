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Халеп вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне, обыграв Соболенко

Теннис

Первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне. В четвертьфинальном матче Халеп в двух сетах обыграла 19-летнюю белоруску Арину Соболенко со счётом 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте 57 минут. Халеп 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету Соболенко 1 брейк и 4 ошибки на подаче. Соперницы впервые встречались друг с другом.

За выход в финал турнира в Шэньчжэне Халеп сыграет с соотечественницей Ириной Бегу.

Шэньчжэнь 2018. 1/4 финала
04 января 2018 года, четверг. 11:10 МСК
Симона
Халеп
Арина
Соболенко
6:2 6:2
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