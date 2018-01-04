Шарапова поборется с Синяковой за выход в финал турнира в Шэньчжэне

Чешка Катержина Синякова (6) одержала победу над соотечественницей Кристиной Плишковой в четвертьфинальном матче турнира в Шэньчжэне со счётом 6:2, 6:2.



Продолжительность встречи составила 1 час и 4 минуты. Синякова 8 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Плишковой 4 подачи навылет и 1 двойная ошибка; у неё не было ни одного брейк-пойнта.



За выход в финал Синякова поборется с российской теннисисткой Марией Шараповой, которая сегодня обыграла Зарину Дияс из Казахстана со счётом 6:3, 6:3.