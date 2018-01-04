Полуфинал турнира в Шэньчжэне Шарапова — Синякова начнётся 5 января в 11:00 мск

Организаторы турнира в Шэньчжэне опубликовали расписание игрового дня пятницы, 5 января.



Россиянка Мария Шарапова в полуфинале сыграет с Катержиной Синяковой (6) из Чехии. Эта встреча начнётся в 11:00 мск. В другом полуфинальном поединке сразятся Симона Халеп (1) и Ирина Бегу (4). Румынки начнут играть в 09:00 мск.

В предыдущем раунде Шарапова обыграла Зарину Дияс из Казахстана со счётом 6:3, 6:3. Синякова переиграла свою соотечественницу Кристину Плишкову — 6:2, 6:2.

Финал состоится в воскресенье, 7 января.