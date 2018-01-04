Кар. Плишкова пробилась в полуфинал турнира в Брисбене, одолев Канепи

Чешка Каролина Плишкова (2) в четвертьфинале турнира в Брисбене обыграла эстонку Кайю Канепи (Q) со счётом 3:6, 7:5, 6:2.



Продолжительность встречи составила 2 часа и 14 минут. Плишкова, занимающая четвёртое место в рейтинге WТА, исполнила 15 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. У Канепи — 5 подач навылет, 11 двойных ошибок, и из 10 брейк-пойнтов она реализовала 3.



В следующем раунде Плишкова встретится с украинкой Элиной Свитолиной (3), вышедшей в полуфинал на отказе Йоханны Конты.