Четвертьфиналы женского турнира в Брисбене — в видеообзоре

Чешка Каролина Плишкова (2) в четвертьфинале турнира в Брисбене обыграла эстонку Кайю Канепи (Q) со счётом 3:6, 7:5, 6:2.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».

В следующем раунде Плишкова встретится с украинкой Элиной Свитолиной (3), вышедшей в полуфинал на отказе Йоханны Конты (5) – 1:6, 7:6 (8:6), 3:2.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».

В другом четвертьфинальном матче белоруска Александра Саснович (Q) взяла верх над француженкой Ализе Корне со счётом 3:6, 6:2, 6:3.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».

Седьмая сеяная Анастасия Севастова из Латвии вышла в полуфинал турнира в Брисбене, обыграв сербку Александру Крунич со счётом 6:2 6:4. За выход в финал турнира в Брисбене Севастова сыграет с Саснович (Q).

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».