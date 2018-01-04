Чилич сыграет с Симоном за выход в финал турнира в Пуне

Хорватский теннисист Марин Чилич вышел в полуфинал турнира в Пуне. В матче 1/4 финала Чилич, который является первой ракеткой соревнований, обыграл восьмого сеяного, француза Пьера-Юга Эрбера, со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. Чилич 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Эрбера 2 эйса и 5 ошибок на подаче.

За выход в финал Чилич сыграет с ещё одним французом Жилем Симоном, который в 1/4 финала победил испанца Рикардо Охеду-Лару (Q) со счётом 6:2, 6:3.