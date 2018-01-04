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Чилич сыграет с Симоном за выход в финал турнира в Пуне

Теннис

Хорватский теннисист Марин Чилич вышел в полуфинал турнира в Пуне. В матче 1/4 финала Чилич, который является первой ракеткой соревнований, обыграл восьмого сеяного, француза Пьера-Юга Эрбера, со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. Чилич 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Эрбера 2 эйса и 5 ошибок на подаче.

За выход в финал Чилич сыграет с ещё одним французом Жилем Симоном, который в 1/4 финала победил испанца Рикардо Охеду-Лару (Q) со счётом 6:2, 6:3.

Пуна 2018. 1/4 финала
04 января 2018 года, четверг. 14:40 МСК
Марин
Чилич
Пьер-Юг
Эрбер
6:3 6:2
Пуна 2018. 1/4 финала
04 января 2018 года, четверг. 14:30 МСК
Жиль
Симон
Рикардо
Охеда-Лара
6:2 6:3
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