Димитров стал последним четвертьфиналистом в Брисбене

Первый сеяный, болгарский теннисист Григор Димитров, стал последним четвертьфиналистом на турнире в Брисбене. В четвертьфинале Димитров не без труда в трёх сетах обыграл хозяина корта Джона Миллмана, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 4:6, 7:6 (10:8), 6:3. Матч продолжался 2 часа 35 минут. Димитров 6 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Миллмана 5 эйсов, 1 ошибка на подаче и 3 брейка.

За выход в полуфинал Димитров сыграет с британцем Кайлом Эдмундом.