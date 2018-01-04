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Федерер и Бенчич стали первыми финалистами Кубка Хопмана

Теннис

Теннисисты Роджер Федерер и Белинда Бенчич принесли команде Швейцарии победу над США в матче группового этапа Кубка Хопмана, который проходит в Перте (Австралия) со счётом 3-0. Победитель встречи команд, лидировавших в группе В, автоматически выходил в финал турнира.

Федерер в одиночном матче обыграл Джека Сока со счётом 7:6 (7:5), 7:5, а Бенчич нанесла поражение Коко Вандевей — 7:6 (8:6), 6:4. В парной встрече, которая уже не влияла на итог матча, Федерер и Бенчич также одержали победу, переиграв Сока и Вандевей со счётом 4:3 (5:3), 4:2.

Второй финалист Кубка Хопмана определится 5 января по результатам заключительного тура в группе А. Финал пройдёт 6 января.

Кубок Хопмана 2018. Группа В
04 января 2018 года, четверг. 16:45 МСК
Белинда
Бенчич
Роджер
Федерер
Коко
Вандевей
Джек
Сок
4:3 4:2
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