Тим вышел в полуфинал турнира в Дохе, обыграв Циципаса

Австриец Доминик Тим вышел в полуфинал турнира в Дохе. Первый сеяный, Тим, в четвертьфинале в двух сетах обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 7:5, 6:4. Матч продолжался 1 час 40 минут. Тим 7 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету Циципаса 4 эйса, 3 ошибки на подаче и 1 брейк. Соперники впервые встречались друг с другом.

За выход в финал Тим сыграет с победителем матча Гаэль Монфис (Франция, WC) — Петер Гоёвчик (Германия).