Рублёв: Федерер и Надаль изменили теннис и по-прежнему среди лучших

Россиянин Андрей Рублёв рассказал о кумирах детства, которыми были испанец Рафаэль Надаль и россиянин Марат Сафин.

«Родители пытались научить меня играть во все виды спорта, но, думаю, я стал теннисистом, потому что мама была тренером. Я всегда был поклонником Рафаэля Надаля и Марата Сафина. Уверен, если бы не проблемы, Рафа мог бы выиграть гораздо больше. А Федерер вообще лучший в истории. Они оба изменили теннис и по-прежнему среди лучших. Уверен, в будущем кто-то их превзойдёт. В спорте всегда так происходит. Но пройдёт достаточно много времени, прежде чем это случится. Сегодня все заботятся о продлении карьеры. Никого не удивляет, что теннисисты играют в 37 лет, оставаясь лучшими.

Я пока не ощущаю популярности в России. Не чувствую, что я знаменит или что-то в этом роде. Могу выйти на улицу, и меня никто не узнает. Может быть, если добьюсь чего-то большого, смогу стать популярным», — приводит слова Рублёва Marca.