112-я ракетка мира, бразилец Томас Беллуччи, дисквалифицирован на пять месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает Globo Esporte. В пробе, которую Беллуччи сдал в июле на турнире в Бостаде, был обнаружен гидрохлоротиазид – мочегонное, помогающее скрыть применение допинга.

Согласно объяснению Беллуччи, препарат попал в его пробу вместе с поливитаминами, которые он принимал в то время регулярно для восстановления после травмы. С его чрезмерно малым весом принимать мочегонное, снижающее массу тела, не имеет смысла.

Срок дисквалификации Беллуччи закончится 31 января, после чего он возобновит карьеру на турнире в Кито.